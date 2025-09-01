日本テレビ系「24時間テレビ48 ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）は、8月30日午後６時半から生放送された。今回は総合司会をお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）、フリーアナウンサー・羽鳥慎一（54）、同局の水卜麻美アナ（38）が務めたが、チャリティーパートナーだった「King & Prince」ファンにとって、消化不良の放送になったようだ。まずは放送当日、メンバーの高橋海人（26）が体調不良のため