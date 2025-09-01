グループBTS（防弾少年団）メンバーのJUNG KOOK（ジョングク）の自宅に侵入した女性が、現行犯で警察に捕まった。8月31日、ソウル竜山（ヨンサン）警察署は40代女性Aさんを住居侵入の疑いで立件し、捜査中だと明らかにした。Aさんは30日午後11時20分ごろ、ソウル竜山区にあるJUNG KOOKの自宅駐車場に侵入したところ、警備員の通報を受けて出動した警察に逮捕された。MBNの報道によると、逮捕当時Aさんは「友達の家だと思って入った