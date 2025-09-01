9月1日の『防災の日』に合わせ、“知っておけば役に立つ防災情報”をお伝えします。マンションなどの集合住宅のベランダで、隣家との仕切り用の板は『隔て板』といいます。災害の時はその『隔て板』を破って避難しますが、破り方のコツを東京消防庁の方に教えてもらいました。※詳しくは動画をご覧ください。(2025年9月1日放送「Oha!4 NEWS LIVE」より)