クマによる人的被害が多発しているため、改正された鳥獣保護管理法が9月1日、施行されました。改正された鳥獣保護管理法では、市街地にクマやイノシシなどが現れた際に一定の条件の下で、猟銃を発砲しての駆除が可能となります。また、人の生活圏に現れ危害を及ぼす恐れが大きいクマなどを「危険鳥獣」に指定して、市町村長が緊急的に狩猟免許を持っているなど、要件を満たす人に銃を使用しての駆除を委託できるようになります。こ