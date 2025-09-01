ロッテの池田来翔は8月31日のソフトバンク戦、8月14日の日本ハム戦以来となる安打を放った。『7番・サード』でスタメン出場した池田は、1−1の2回一死走者なしの第1打席、先発・松本晴が1ボール1ストライクから投じた3球目のストレートをセンター前に弾き返した。守っても、4−2の8回二死一、二塁で柳町達が放ったセンター前の安打で、三塁を狙った一塁走者・川村友斗を刺そうと、センターからの送球をカットし、判断よく三