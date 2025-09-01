日本サッカー協会（JFA）と株式会社ポケモンが、JFAソーシャルバリューパートナー契約を締結した。JFAの公式サイトによると、本契約を機に、JFAチャレンジゲーム「めざせファンタジスタ！」をポケモンデザインにリニューアル。また、元日本代表の柏木陽介氏と柿谷曜一朗氏、元日本女子代表の宮間あや氏がメッセンジャーに就任した。さらに新たな取り組みとして、JFAに登録している第４種（U-12年代）チームに「炎のポケモンビ