重要軍需企業所を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右から2人目）＝8月31日（朝鮮通信＝共同）【丹東共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は中国・北京で3日に開かれる抗日戦争勝利80年記念行事に出席するため近く訪中する。北朝鮮の朝鮮中央通信は1日、金氏が8月31日に重要軍需企業所でミサイルの生産能力を視察したと報じた。韓国の聯合ニュースは訪問先が北部慈江道とみられるとし、地方視察を続け中朝国境に近づい