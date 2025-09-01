「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースが劇的なサヨナラ勝ちで連敗を２で止めた。試合前にはキケ・ヘルナンデス内野手の長女・ペネロペちゃんが始球式を務め、スタンドからは大歓声がわき起こった。この日はキケのボブルヘッドデーとして行われた。球団作成の動画で「僕は試合に出ないかもしれないけど、ボブルヘッド人形はもらえるよ」とコメントしファンの爆笑を誘っていたが、始球