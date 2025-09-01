大学時代に利用した奨学金の返済を社会人になってから開始した方は多いでしょう。しかし、明細をよく見ると「元金」と「利息」のほかに、引き落としや振り込みに伴う「手数料」が加わっていることがあります。少額でも長期間支払い続けると、総額では意外と大きな負担になることもあります。 本記事では、奨学金返済にかかる手数料の仕組みや、まとめ返済のメリット・デメリット、返済計画の立て方について解説します。