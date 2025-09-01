日本サッカー協会は１日、メキシコ（６日）、米国（９日）と対戦する森保ジャパンの米国遠征に、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）、ＭＦ佐野航大（ＮＥＣ）を追加招集すると発表した。ＭＦ守田英正、ＭＦ田中碧の負傷により、手薄だった中盤のポジションに２枚を加え、２７人体制でＷ杯開催国との２連戦に挑む。森保一監督は、負傷中の選手の状況を見極め、追加招集を行うことを示唆していた。鎌田は右膝の負傷から復帰し、