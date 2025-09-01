人から頼まれると断れない性格の主人公・りえさん。仲の良い同期・K子に仕事を手伝うよう頼まれ、いつも快諾していました。しかし、出世欲の強いK子に利用されていたと気づき、りえさんが自分らしい生き方を探し始めます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。山吹いろ・金銭トラブル漫画(@yamabuki___iro)さんの『同期に利用されて捨てられました』をごらんください。