最終ラウンド、通算13アンダーで7位の山下美夢有＝TPCボストン（共同）【ノートン（米マサチューセッツ州）共同】米女子ゴルフのFM選手権は8月31日、マサチューセッツ州ノートンのTPCボストン（パー72）で最終ラウンドが行われ、23位で出た山下美夢有が66をマーク、68で回った畑岡奈紗とともに通算13アンダー、275で7位だった。68の岩井千怜と73の古江彩佳は通算12アンダーで13位、72の竹田麗央は10アンダーで20位、72の岩井明