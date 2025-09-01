戦後のパレスチナ自治区ガザについて少なくとも10年間、アメリカが管理する構想が検討されているとアメリカメディアが報じました。アメリカの有力紙、ワシントン・ポストによりますと、この計画は、ガザの住民200万人以上を一時的に移住させ、その土地を観光リゾートやハイテク産業の拠点に再開発するという内容です。移住を選んだ人には現金5000ドル、日本円で約75万円のほか、4年間の家賃補助や食費補助が支給されるということで