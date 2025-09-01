アツギから、2025年秋冬シーズンに新たなラグジュアリーブランド「AZGI」が登場します。サステナブルな素材と高いファッション性を融合させた同ブランドは、タイツやソックスを通じて脚を美しく彩ります。世界に向けて発信される「AZGI」は、女性のライフスタイルに寄り添いながら、しなやかで心地よいレッグウェアを提案。百貨店と公式オンラインショップで手に入る特別なコレクションに注目です。 アツギ「AZGI」が