スーパーでのトラブルを描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より『店の名は』を紹介しよう。【漫画】本編を読む■レジで商品やお金を投げつけるのはやめてほしいレジの支払いで、小銭を投げてよこすレジチェッカーはいろいろなお客さんと遭遇する。今回は、ペーパータオルを買いに来た人の話。レジに来るなり商品を投げ、「領収書」と一言。「198円です」というと、200円を投げた。