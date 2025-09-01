2026年後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロインで女優の石橋静河（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。所属していた事務所「Plage」を離れ、女優の宮崎あおい（39）や長谷川博己（48）らが所属する「ヒラタインターナショナル」に同日付で移籍することを発表した。石橋は青空の写真とともに「ご報告」とし「この度、長年お世話になったPlageを離れ、ヒラタインターナショナルに所属する運びとなりました」と発表