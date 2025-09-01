新しいデリカミニ出たー！ ライバルとの違いは？2025年8月22日に、三菱はフルモデルチェンジした新型「デリカミニ」を初公開しました。すでに受注を開始しており、初代が発売されてから2年でのフルモデルチェンジということで注目されています。【画像】デザイン変わった？ どの辺が？ 新型デリカミニを見る！（28枚）価格やデザインなど、気になる点があるユーザーも多いでしょう。本記事では、共同開発車の日産「ルーク