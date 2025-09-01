アフガニスタン東部でマグニチュード（Ｍ）６．０の地震があり、死傷者が出た/United States Geological Survey（ＣＮＮ）アフガニスタン東部のパキスタンとの国境付近で３１日、マグニチュード（Ｍ）６．０の地震があり、多数の死傷者が出たと伝えられている。米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、地震は現地時間の３１日午後１１時４７分、アフガニスタン東部ナンガルハル州ジャララバードの２７キロ北東で発生。震源の深さは８キ