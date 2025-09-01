「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は７回１失点１０奪三振の快投。スコットが同点弾を浴びたことで１２勝目は消滅したが、要因に挙げたのは新人の女房役・ラッシングだった。「いい投球ができた。いいフォームでしっかり腕を振って投げていった中で四球がないのは調子がいい証拠」と無四球で７回を投げきった山本。ラッシングについて問われると、思わぬエピソード