「夏枯れ相場」の転換点になってきたレーバーデイ 9月1日はレーバーデイで、米国の金融市場は基本的に休場だ。ただしこのレーバーデイは、経験的には米ドル／円の場合でも、それまでの方向感のない展開が一変、一方向に大きく動き出すタイミングになることが多かっただけに、今後の動きについては要注意かもしれない。 9月初めのレーバーデイ明けは、欧米のトレーダ}