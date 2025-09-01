Screenshot: Gizmodo Japan/ Garmin ガーミンのスマートウォッチで日々、自身の健康をウォッチしているみなさんのなかに、馬主の方はいらっしゃいませんか？ ガーミンから馬専用のウェアラブル、でました。冗談でもコンセプトでもなくて、本当に馬専用のウェアラブル端末なのがガーミンの「Blaze」。リアルタイムで愛馬の心拍数、皮膚温度、馬の歩幅などをトラッキング可能。馬…ではなく、