元櫻坂４６でフジテレビの原田葵アナウンサーが、関西・大阪万博を訪れたことを報告した。原田アナは１日までにインスタグラムを更新。「１回だと全然足りないよ〜」とつづり、ノースリーブのトップスを着こなして万博を楽しむ様子や、弟との２ショットを公開した。この投稿にファンからは「今日も最高にカワイイです」「弾けてますね〜」「弟さんが羨ましい」「世界一幸せな弟」などの声が寄せられている。