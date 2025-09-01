フロリダ州空軍への配備機体が500機目アメリカ空軍は2025年8月21日、通算500機目となるF-35A「ライトニングII」戦闘機がフロリダ州空軍州兵の第125戦闘航空団に到着し、同部隊に配備されたと発表しました。【画像】うお、テッカテカ！ これが、銀色コーティングされた“特殊F-35”ですこの機体は、同部隊に配備される最初の3機のうちの1機であり、今後、同部隊が運用してきたF-15C/D「イーグル」と段階的に置き換えられていく