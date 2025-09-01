米ホワイトハウスでの閣議に出席したトランプ大統領＝8月26日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同＝新冨哲男】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は8月30日、トランプ政権が国家安全保障会議（NSC）の大幅な機能縮小を進めたことで、政権内の情報共有や同盟・友好国との連携でほころびが生じていると報じた。職員数は歴代政権の半分以下に激減し、省庁間の調整が円滑にできない事例が目立っている。トランプ大統領は前