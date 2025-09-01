千葉県内の港湾や河川に約１７００隻の船舶が無許可で置かれたままになっている。災害時に水路を利用した住民避難や物資輸送の妨げになるほか、腐食で油が流出して水質を汚濁する恐れもある。県は所有者を特定して行政指導を行っているが、撤去には多額の費用がかかるため、対応に腐心している。（渋谷功太郎）引き揚げられた「さびた船体」「みだりに放置されている船舶の移動作業に着手します」。ＪＲ船橋駅の南から東京湾に