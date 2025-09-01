宅配ロボットの荷物を受け取る様子。ヤマト運輸が公開したマンション内ロボット自動配送実験での一幕（筆者撮影）【写真で見る】宅配ロボットはアームを備え、マンションのセキュリティーの解錠を自動で行う取材陣が見守る中、ウィーンという微かな駆動音を立ててロボットのアームが滑らかに伸びた。その先端がセキュリティパネルに触れると、応えるようにマンションの自動ドアが静かに開く。これは、ヤマト運輸が8月22日に千葉県