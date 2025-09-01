日本相撲協会は、きょう大相撲秋場所の番付を発表し、富山市出身の元大関・朝乃山は西十両13枚目となりました。去年秋場所以来となる十両復帰です。1度目は大関時代の不祥事、2度目は左ひざの大けがで三段目転落を経験していました。2度の挫折から這い上がっても朝乃山は「まだ通過点。なんの喜びもない」とさらに上を見据えています。