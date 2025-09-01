「読んで心底、救われた」そんな読者の声が大量に集まる、NewsPicksパブリッシング創刊編集長・渾身の初著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』。本書の中から、ビジネスパーソンが「毎年成長し続けなければいけない」というプレッシャーから逃れられない理由を解いた一節を紹介します。（構成／ダイヤモンド社・今野良介）アンラーンしてリスキリングかつて、社会はごくゆっくりとしか加速していなかった。