○ 阪神 5 − 4 巨人 ●＜24回戦・甲子園＞8月31日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 阪神−巨人』で解説を務めた里崎智也氏が、巨人のセンター・オコエ瑠偉の守備について言及した。オコエは3−1の7回二死二、三塁で阪神・中野拓夢が放ったセンターへのライナー性の打球にダイビングキャッチを試みるも、打球を弾いてしまう。ボールが転々としている間に二者の生還を許した。里崎氏はこの守備に「僕は今のオ