Ｈｍｃｏｍｍがカイ気配スタートで株価を急上昇させている。８月中旬以降１２００～１４００円のボックス圏往来を繰り返してきたが、目先ボックス下限から一気に上放れる動きをみせている。同社は人工知能（ＡＩ）の研究開発及び社会実装を主眼に、音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理などを活用したソリューションを手掛ける。前週末２９日取引終了後、セコムのコンタクトセンター業務にＡＩ音声