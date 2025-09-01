女子ダブルス2回戦で敗れた加藤未唯（左）、レナタ・サラスア組＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】テニスの全米オープン第8日は8月31日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで行われ、女子ダブルス2回戦で加藤未唯（ザイマックス）レナタ・サラスア（メキシコ）組はファニー・シュトラル（ハンガリー）呉芳嫺（台湾）組に3―6、2―6で敗れた。シングルス4回戦では男子で第2シードのカ