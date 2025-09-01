記者は２浪の末、都内の私立大学に入学した。２回も受験に失敗した後での第一志望合格だったので、両親とともに心から喜んだのを覚えている。ただ、首をかしげることも……。〈この予備校では夏期講習を数日受けただけなのになぁ〉受講歴のほとんどない、ある予備校の大学合格者一覧に自分の名前が載っていたのだ。30年も前の話だが、こうした合格者の「水増し」は現在も行われているという――。８月１日、大手の駿台予備校が’26