【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iの岸優太がブランドアンバサダーを務めるバナナ・リパブリックより、最新ビジュアルがされた。 ■岸優太の自然体な動きが映し出された、洗練されたスタイルを紹介！ ブランドアンバサダーの岸を起用し、「Inspiring the modern explorer -まだ見ぬ自分を探す、新たな旅へ。」をテーマに、ブランドのルーツであるTravelやAdventureを融合させ、旅へのイ