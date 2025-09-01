ドジャースの大谷翔平投手は8月31日（日本時間1日）、本拠地ドジャー・スタジアムでのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に右前打を放ち4打数1安打だった。先発を務めた山本由伸投手は7回4安打10奪三振1失点と好投したものの勝ち星はつかず。チームは9回に代打ウィル・スミス捕手がサヨナラ本塁打を放ち、5ー4で勝利した。 ■大谷先制ホームイン＆山本7回10奪三振の好投