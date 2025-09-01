1日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前週末清算値比150ポイント安の2万7370ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万7581.93ポイントに対しては211.93ポイント安。 株探ニュース