1歳の娘を連れて義実家へ帰省した友人。親戚の女性たちは育児中の友人を労って、優しい言葉をかけてくれたそうです。しかしそれを聞いてなぜか嫌な顔をする夫……家で不満ばかり言う夫が、親戚の前でも妻の悪口を言い始めたのです。 義実家へ帰省 義実家でこの出来事があって以降、義姉さんは「何か手伝おうか」と頻繁に連絡をしてくれるようになったそう。義姉という心強い味方ができた友人。子育ての大変さを、夫や親