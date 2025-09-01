中東イエメンの武装組織フーシ派が、首都サヌアにある国連の事務所2か所を襲撃しました。CNNによりますと、イエメンの首都サヌアで先月31日、武装組織フーシ派がWFP＝国連世界食糧計画とユニセフの事務所を襲撃し、職員少なくとも11人を拘束したということです。これまでのところ、拘束された職員の安否はわかっておらず、国連のイエメン担当特使は即時かつ無条件で解放するよう求めています。今回の襲撃と関連があるかはわかって