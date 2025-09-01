◇ナ・リーグドジャース5―4ダイヤモンドバックス（2025年8月31日ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手（30）は8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の9回から代打出場。サヨナラ弾を放って連敗を2で止めた。試合に敗れた2位パドレスとのゲーム差を2に広げ、地区優勝マジックを23に減らした。山本由伸投手は7回4安打1失点、自己最多タイ10奪三振も12勝目はお預けとなった。ドジャースは8