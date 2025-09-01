タレントの薬丸裕英（59）が、元歌手の妻・石川秀美さんとハワイでドライブデートを満喫する夫婦ショットを披露した。【映像】ハワイでの家族ショットハワイ在住で、ジュエリーブランドをプロデュースする石川さんや子どもたちのもとをたびたび訪れている薬丸。これまでにもブログで海が見えるハワイの自宅リビングや、石川さん手作りのおにぎりを持って行ったというゴルフデートの様子を公開していた。2025年8月28日には