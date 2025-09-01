リアム・デラップが負傷したチェルシーはFW不足に陥っている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、今夏の移籍市場でチェルシーからサンダーランドへのレンタル移籍が決定していた19歳のU-19スペイン代表FWマルク・ギウは所属クラブに帰還することが決定したという。バルセロナの下部組織出身であるギウは昨夏からチェルシーに完全移籍。チェルシーでのデビューシーズンとなった昨季は主にカップ戦での出場が多