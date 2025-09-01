―［シリーズ・駅］― 当初計画していた2030年度末から2038年度末へと、開業が大幅延期となった北海道新幹線の新函館北斗―札幌間。しかも、国土交通省の有識者会議が国に提出した最終報告書では、ここからさらに数年単位で開業時期が遅れる可能性があることも触れている。それでも延伸区間の工事はすでに始まっており、新設される延伸区間の新幹線停車駅についても同様だ。38年度末に開業できたとしてもまだずいぶん先のこと