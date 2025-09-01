あおり運転が要因となる事故や事件が、これだけ世間を騒がせているにも関わらず、一向に減らないのはなぜでしょうか？あおる方も罪の重さは分かっているはずなのに、それでも犯してしまうのは理解に苦しみます。今回の取材で判明したのは、高速道路のイレギュラーな出口構造が原因で発生するケースでした。一体どういうことなのでしょうか。◆免許取り立ての初ドライブ今回取材に応じてくれたのは、介護用品販売会社に勤める堀口さ