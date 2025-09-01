◆米大リーグジャイアンツ１３―２オリオールズ（３１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）オリオールズの菅野智之投手（３５）が８月３１日（日本時間９月１日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、メジャー最短の３回３分の１で、メジャーワーストタイの１０安打を浴びて、同じくワースト対の７失点で降板し、守備の乱れが重なる不運もあって７敗目（１０勝）を喫した。菅野は「助けてもらう時もあれば