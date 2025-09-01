2016年4月の熊本地震のときには、避難所の通路や入り口にまで避難民があふれていた。猛暑の時期の避難では体調不良に十分注意したい集中豪雨による洪水、南海トラフなどの大地震......。災害はいつやって来るかわからない。さらに今年は猛暑が続く！暑さの中で避難生活を余儀なくされたら、何が必要なのか？避難所サバイバルのための最新の極意を伝授する！【写真】酷暑時代の「非常用持ち出し袋・追加アイテム」＊＊＊■