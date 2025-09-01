国宝のアーチ形石造水路橋「通潤橋（つうじゅんきょう）」（熊本県山都町）で３１日、命綱を着けたクライミング愛好家らによる除草作業が行われた。見学者が増える秋の観光シーズンを前に、橋の景観を守り、雑草による石積みの緩みや変形を防ぐ目的で実施。２０１２年からこの時期に行われ、今年は県内外から３８人が駆けつけた。参加者は、暑さ対策で作業開始を１時間早め、夏の間に伸びた石積みの草を約６時間かけて取り除