「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は初回に先制のホームを踏むなど４打数１安打１得点をマーク。試合はウィル・スミス捕手のサヨナラ弾で連敗を止めたが、歓喜のシーンに出遅れるシーンがあった。大谷は九回に第５打席が巡ってくる打順の流れだった。イニング間には相手のブルペンの動きを見て、誰が出てくるかをチェック。ロバーツ監督の隣でゲームを見つめていた