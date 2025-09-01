2025年9月12日(金)～15日(月・祝)の4日間、東京・下北沢の下北線路街 空き地で「プラダ ビューティ ポップアップ」が開催されます。注目は新発売の「リップ バーム フロスティング ケア＊」で、鮮やかなバナナカラーにゴールドとピンクラメが煌めき、血色感と温かみを演出。香りもほのかにバナナ風味で、遊び心あふれるビューティ体験を楽しめます♡ 新作バナナバーム＊で遊び心