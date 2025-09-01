TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃ（25）が1日までにインスタグラムを更新。自身がプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅな（19）との不貞行為騒動をめぐり、絶縁宣言中の元パートナー「たいちくん」こと齊藤太一氏に対し「バケモノめ」などと投稿した。齊藤氏は先月28日にXで、天宮との不貞行為騒動をめぐって「本件に関連し、私は『交際関係に準ずる親密な関係性