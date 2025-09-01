8月31日早朝、富士山に登山中の三重県の23歳の男性が体調不良を訴え、静岡県警の山岳遭難救助隊に救助されました。 救助されたのは、三重県伊勢市に住む大学院生の男性（23）です。 警察によりますと、男性は友人と2人で登山ツアーに参加し、8月30日の昼頃に登山を始め、夕方に八合目の山小屋に到着し宿泊をしていたところ、頭痛や嘔吐の症状を訴え、八合目にある富士山衛生センターを受診しました。 受診の結果、