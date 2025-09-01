日本サッカー協会は1日、アメリカ遠征に臨む日本代表にMF鎌田大地(クリスタル・パレス)とMF佐野航大(NECナイメヘン)を追加招集することが決まったと発表した。アメリカ遠征に臨む日本代表メンバーは8月28日、普段の活動より2人少ない25人で発表されていた。森保一監督は会見の場で負傷やコンディション確認を理由とし、「最低でも一人増やそうかなと思っている」と追加招集の意向を述べていた。鎌田と佐野はいずれも今年6月